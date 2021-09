Madeleine Russocka a rejoint le Seigneur

L’équipe de Transmettre a la tristesse d’annoncer le rappel à Dieu de sa collaboratrice Madeleine Russocka, décédée le 4 septembre des suites d’une longue maladie. Elle était âgée de 66 ans.

Catéchiste à la paroisse Saint-Wandrille du Pecq (Yvelines) depuis de très longues années, elle a publié 27 livres et albums de référence, tous disponibles chez Transmettre. Pendant ses derniers mois, alors qu’elle se battait avec courage contre le cancer, elle trouvait encore des forces pour réaliser un nouveau carnet de carême entièrement rédigé, illustré et mis en page par ses soins, qui paraîtra à la fin de l’année.

Tous ceux qui ont le bonheur de connaître Madeleine peuvent témoigner de sa grande culture religieuse, de son intelligence spirituelle, de son verbe inspiré et de son inlassable créativité. Travailleuse acharnée, elle brillait aussi par sa discrétion joyeuse et sa simplicité exemplaire. C’était une belle âme, un modèle pour nous tous.

Son départ est une perte pour Transmettre mais elle laisse un héritage bien vivant dont le succès ne se dément pas. Son parcours de catéchisme A la rencontre de Dieu, adopté par de nombreuses paroisses et écoles, ses commentaires suivis de la Bible, ses cahiers d’initiation aux sacrements et tant d’outres outils d’éveil à la foi demeurent pour la plus grande gloire de Dieu et le salut des âmes.

Denis Sureau