Lu dans Famille chrétienne

Famille chrétienne (n°2224) recommande Mes prières pour la messe : “Plus que des prières pour la messe, ce livret en est une explication théologique mise à la portée des enfants. Il en suit le déroulement et en explique les différentes étapes, les gestes du célébrant, ceux de l’assistance, le tout ponctué de prières appropriées qui favoriseront le recueillement des petits. Mention spéciale pour les pages dédiées à l’explication limpide du mystère eucharistique. Madeleine Russocka n’a pas son pareil pour éveiller la vie intérieure des petits : avec des mots simples, sans pour autant sacrifier la profondeur spirituelle et l’intelligence du propos. À partir de 4 ans, avec l’aide des parents. Seul à partir de 7 ans.”

Description de Mes prières pour la messe

Mes prières pour la messe est comme un premier missel pour les enfants conçu par Madeleine Russocka.

Assister à la messe avec de jeunes enfants n’est pas toujours facile. Conçu pour les enfants de 4 à 9 ans, ce carnet a pour but de les aider en suivant le déroulement de la messe. Comment ? Par des prières simplifiées et de jolies illustrations pédagogiques qui retiennent l’attention.

Il peut être utilisé à la maison, avec l’aide des parents, pour une première initiation à la messe et alimenter la prière quotidienne.

Lors de la célébration eucharistique, il permettra aux enfants à mieux y participer, et à vivre de tout leur cœur les moments les plus importants.

C’est un petit chemin d’éveil à la messe, source et sommet de la vie chrétienne.

