Mieux que les calendriers remplis de chocolats : le carnet de l’Avent, pour préparer son coeur à la venue du Seigneur.

Ce carnet très illustré destiné aux enfants de 7-12 ans propose chaque jour du temps de l’Avent :

– des paroles de l’Evangile commentées,

– une prière,

– des propositions d’actions concrètes pour mieux aimer Jésus et les autres.

Il propose aussi, à chaque début de semaine, un dessin à colorier.

Présentation de Mon Carnet de l’Avent avec Jésus et Marie

L’Avent, ce sont quatre semaines qui nous séparent de la grande fête de Noël où nous célébrons la venue du Sauveur dans la crèche de Bethléem. Nous nous y préparons avec soin pour faire de nos cœurs une belle demeure où il aimera reposer et déposer ses grâces. C’est aussi un temps d’attente à sa deuxième venue sur la terre qui aura lieu à la fin du monde. Là, il reviendra avec puissance et gloire, escorté de tous ses anges et jugera avec justice tous les hommes rassemblés devant lui. Entreront dans la gloire du Ciel et pour toujours, ceux qui l’auront aimé et servi fidèlement sur la terre.

Tu vois que l’Avent est un temps très riche et très important pour progresser en sainteté ! Nous le vivrons en compagnie du Seigneur lui-même qui nous donne beaucoup d’enseignements et de sa sainte mère, la Vierge Marie qui veille tendrement sur chacun de nous.

Ainsi, chaque jour, tu trouveras dans Mon carnet de l’Avent :

Quelques paroles de l’Evangile commentées, pour nourrir ton cœur;

Une prière pour élever ton cœur vers Dieu;

Et des propositions d’actions concrètes pour mieux aimer Jésus et les autres.

Tu trouveras aussi , à chaque début de semaine, un dessin à colorier.

Bon et saint Avent à toi !

L’auteur

Madeleine Russocka, mère de famille, responsable de la catéchèse en paroisse, est l’auteur du parcours À la rencontre de Dieu, d’un commentaire complet de la Bible et d’une vingtaine de livres de formation religieuse à succès, sans cesse réédités.

