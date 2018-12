N°206 – Décembre 2018

Voici que l’Église entre dans une nouvelle année liturgique avec ce beau temps de l’Avent. Souvent les chrétiens sont plus attentifs au carême, et c’est compréhensible. Et distraits par la préparation de Noël, ce qui est inopportun. Or l’Avent est aussi un temps favorable, un temps de grâce, avec une tonalité particulière faite de silence, d’intériorité, d’attention à la présence de Dieu qui est venu en se faisant petit enfant (ce que nous fêterons en temps voulu, à Noël), qui vient chaque jour dans nos âmes (pourvu que nous le laissions entrer), et qui reviendra dans sa gloire à la fin des temps. Marana tha : Viens, Seigneur Jésus !

Au sommaire de ce numéro qui peut être commandé ici:

DOSSIER

Le temps sacré de l’Église

par l’abbé Louis-Marie Rineau

Saint Jean Baptiste, prophète pour l’Avent

par Marie Vermeille

LES SAINTS EVANGELISATEURS

Saint Trophime, premier évêque d’Arles

par Francine Bay

BRICOLAGE

En Avent avec mon ange gardien

par Madeleine Russocka

VERTUS EN PRATIQUE

Eduquer à l’humilité

par Madeleine Russocka

A LIRE, A VOIR, A FAIRE

CATE MODE D’EMPLOI

Les enfants et la vie intérieure

par Catherine Culot

LES GRANDES PRIERES

Le Benedictus (2/2)

par Denis Sureau