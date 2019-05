NOUVEAU : Caté mode d’emploi

Voici enfin un guide pratique pour faciliter la mission des catéchistes. Ce mode d’emploi part d’un constat souvent observé : la solitude du catéchiste néophyte qui s’engage parce que le curé ou la responsable de la catéchèse est venu le chercher faute d’animateur. Ayant rencontré de nombreux bénévoles désarçonnés devant la tâche qui les attendait, et se retrouvant parfois très seuls au moment de rencontrer pour la première fois le groupe d’enfant, Catherine Culot a conçu un guide pour faciliter la mission des catéchistes. Elle répond clairement et concrètement aux questions qui se posent : l’organisation la première séance, comment prier avec les enfants, le rôle du prêtre, les supports catéchétiques, les relations avec les parents et les autres catéchistes, comment gérer la discipline, la préparation aux sacrements, l’articulation de l’oral et de l’écrit, l’importance de l’année liturgique, les activités manuelles, le chant, etc.

Commander ici.