NOUVEAU Mes prières pour la messe

Mes prières pour la messe est comme un premier missel pour les enfants conçu par Madeleine Russocka.

Assister à la messe avec de jeunes enfants n’est pas toujours facile. Conçu pour les enfants de 4 à 9 ans, ce carnet a pour but de les aider en suivant le déroulement de la messe. Comment ? Par des prières simplifiées et de jolies illustrations pédagogiques qui retiennent l’attention.

Mes prières pour la messe peut être utilisé à la maison, avec l’aide des parents, pour une première initiation à la messe et alimenter la prière quotidienne.

Lors de la célébration eucharistique, il permettra aux enfants à mieux y participer. Et à vivre de tout leur cœur les moments les plus importants.

C’est un petit chemin d’éveil à la messe, source et sommet de la vie chrétienne.

Présentation pour les enfants

Voici pour toi un livre de prières POUR la messe, pour t’aider à parler à Jésus tout au long de ce rendez-vous avec lui.

Mais retiens ceci : ce qui est important, c’est de faire parler ton coeur.

Lorsque tu auras lu une prière de ton livre, prends le temps de la redire en toi avec ton coeur, doucement, petit bout par petit bout, en pensant bien aux mots que tu prononces, en les redisant avec toute la force de ton âme, en ajoutant les tiens qui jailliront parfois du fond de ton être.

C’est cela que Jésus voit et qui touche son coeur. Alors tu tisseras avec lui un lien profond, de plus en plus fort jusqu’à la vie du Ciel.