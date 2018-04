NOUVEAUTE Mes prières à l’Enfant Jésus

Ce très joli livre richement illustré de 64 pages, avec une couverture et un papier résistant, est un véritable chemin d’éveil à la foi par la prière, pour les enfants de 3 à 7 ans.

A commander ici (Vous pouvez feuilleter un extrait)

Un cadeau idéal pour la première communion!

L’âge d’oraison précède l’âge de raison : l’éveil à la foi commence par la prière.

Dans ce carnet composé pour les 3-7 ans, page après page, à son rythme, l’enfant est invité à prier l’Enfant Jésus, à demeurer auprès lui et à le prendre comme modèle dans tout ce qu’il fait. Les illustrations l’aident à méditer les vérités de foi, mises à sa portée de manière claire, progressive et pédagogique. En même temps, sa conscience est formée au sens chrétien du bien et du mal.

Attacher l’enfant au Christ, le faire vivre sous son regard, quoi de mieux pour développer sa vie spirituelle ?