Expliquer Marie aux enfants

Comment parler de la Sainte Vierge aux enfants ? Voici un Dossier numérique (PDF) complet sur la Sainte Vierge : ce que dit l’Eglise dit de Marie, les différentes fêtes, prier Marie avec les enfants et répondre à leurs questions… Commandez pour 5 € et téléchargez aussitôt !

Sommaire

Découvrir Marie

Marie, Mère de Dieu

Pourquoi et comment honorer la Sainte Vierge

Marie, modèle de vie

Marie de l’Ascension à la Pentecôte

Les fêtes de Marie

Les solennités

Les fêtes

Les autres fêtes (dites mémores)

Prier Marie avec les enfants

Conseils pratiques pour honorer Notre Dame

La crypte de Notre Dame

Questions d’enfants

Marie, notre mère

Le mois de Marie

Qu’est-ce que l’Immaculée Conception?

Marie et le caté

Marie est importante !

Coloriage

Je vous salue Marie

Transmettre

