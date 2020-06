Parler de la Trinité aux enfants, mission impossible ? Pas du tout. Si le mois de mai s’est achevé en beauté sur la Pentecôte (le 31), juin est parsemé de belles fêtes : le Saint-Sacrement, le Sacré-Cœur, Saint Pierre et saint Paul… Celle de la Sainte Trinité (le 7 juin) inspire notre dossier : comment initier nos enfants à un tel mystère ? Cette grande pédagogue que fut Monique Berger nous explique pourquoi et comment le faire.

Le mystère d’un Dieu en trois Personnes

Parler de la Trinité aux enfants

Sainte Marie Madeleine, de Béthanie à la Sainte-Baume

Un rituel pour les vacances

Soyez sans crainte

Le prêtre et les familles

La Pentecôte

Venir habiter en nos âmes, en prendre possession, tel est le désir éternel de Dieu. Si l’Église demande aux parents d’amener sans attendre leurs tout-petits au baptême, c’est bien pour répondre à ce désir de la Sainte Trinité de venir faire en eux sa demeure (Jn 14,23). Tout comme nous, nos enfants sont faits pour Dieu : comme nous, ils sont appelés à Le connaître et L’aimer.

Mais comment le connaître et l’aimer, alors qu’il nous dépasse infiniment ? Ce n’est pas notre raison humaine qui nous permettra de parvenir jusqu’à Lui, mais le don de Dieu, la grâce des vertus théologales que nous recevons au baptême : la foi qui est le moyen de connaître Dieu, l’espérance qui nous fait le désirer, et la charité qui nous permet de l’aimer et de vivre pour lui.

Si nous avons foi en ces vérités fondamentales, pourquoi hésiter, dès lors, à introduire nos petits, dès le tout début de leur vie, dans ce mystère de la vie trinitaire ? Il n’y a pas à attendre. Le dogme de la Sainte Trinité est le fondement de la religion chrétienne : n’est-ce donc pas par là qu’il faut commencer pour établir la foi de nos enfants sur des bases solides ? Non seulement il ne faut pas attendre, mais ce n’est pas difficile. Et nous avons un autre atout : cette étonnante aptitude des petits à capter le divin, à percevoir le mystère.

La toute première formation religieuse d’un enfant se fait, essentiellement, par la prière : la nôtre. C’est elle qui va imprégner le tout-petit, comme par osmose, de la Présence et de l’Amour de Dieu et l’éveiller au sens de la Présence divine et le faire vivre sous le regard de Dieu. C’est donc notre prière qui va peu à peu, insensiblement, introduire le petit enfant, bien avant qu’il puisse en avoir conscience, dans ce grand mystère de la présence de la Sainte Trinité en son âme.