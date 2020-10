Préparer la Toussaint avec les enfants

Extrait de Vivre l’Année liturgique avec les enfants de Monique Berger :

“Nous ne sommes pas sur cette terre pour y rester, que la vie nous est donnée pour nous préparer à la vie du Ciel. Et nous cherchons à les élever dans ce sens. La fête de la Toussaint est l’occasion ou jamais de concrétiser pour nos enfants ce désir du Ciel.

“La Toussaint : date capitale, qu’il ne faut surtout pas laisser confondre avec la célébration des défunts (qui a lieu le lendemain : 2 novembre).

La Toussaint est une fête joyeuse, célébrée en blanc, au son du Gloria et des Alleluia. Elle nous rend sensible l’énorme “poids de gloire” qui représente la part d’humanité déjà pleinement unie à Dieu.

Seul ce poids de gloire peut rendre supportables les peines et les difficultés du combat présent et aider toute la famille à avancer sans morosité sur le chemin que Dieu lui trace. Dieu veut le bonheur de ses enfants et nous le devinons dans la joie des saints.” (Père Michel Gitton, La prière en famille. Téqui 1996)

Soigner le décor…

Profitons des magnifiques feuillages d’automne pour décorer notre maison avec de somptueux bouquets aux tons dorés. Tout ce qui est chaleureux procure de la joie et reflètera notre espérance de la joie du Ciel qui nous attend tous : c’est l’objet de la fête de la Toussaint.

La prière du soir, la veille et le jour même, permettra de contempler, à travers les textes liturgiques notamment, la joie du Ciel et le bonheur des élus.

Quelques activités concrètes…

Mais pour bien s’intégrer dans le cœur de nos enfants, il sera bon de compléter cette orientation spirituelle par diverses activités pratiques, voire ludiques, qui en seront un appoint précieux. Comment n’y seraient-ils pas réceptifs ? C’est à travers ces activités qu’ils comprendront la grandeur et la beauté de cette fête.

Depuis quelques années, l’accent a été mis dans ce sens, pour revaloriser la fête de la Toussaint. Diverses initiatives sont nées ainsi :

En paroisse, le défilé des saints

Ce défilé des saints, organisé en paroisse, a lieu au cours d’une veillée festive, le 31 au soir : tous les enfants sont “déguisés” en leur saint patron, avec défilé aux flambeaux dans les rues du village ou du quartier, pique-nique ensuite (avec même un feu de camp lorsque c’est possible) dans la cour d’un local paroissial, suivi d’une projection de film (sur une vie de saint par exemple) ou une autre activité de détente.

Et chants adaptés à la circonstance.

Le lendemain, 1er novembre, fête de la Toussaint, ces mêmes enfants arrivent, toujours habillés en saints, en procession d’entrée, pour la messe,.

Bien sûr, pour être réussie, cette activité a besoin d’être bien préparée à l’avance :

– à la fois sur le plan matériel (préparer les costumes) ce qui mobilise les mamans qui répondent volontiers à l’appel… (et nombreux seront les parents qui ne manqueront pas ce jour-là de venir à la messe, ou à la veillée, pour voir leur progéniture…)

– mais aussi pour la préparation intérieure des enfants : dès la rentrée de septembre, ils sont invités à rechercher – pour mieux le connaître – qui est leur saint patron. Cette recherche, elle aussi, mobilise les parents !

Une veillée familiale

Ce qui a pu se réaliser ainsi en paroisse peut très bien être repris dans une petite veillée familiale, où chaque enfant s’habille en effet comme son saint patron. Dîner de fête, bougies, fleurs…et veillée ensuite sur le thème des saints : par exemple, une ou plusieurs courtes scènes de mime, par les enfants, sur la vie de l’un ou l’autre des saints patrons de la famille (ce sera plus facile pour certains que pour d’autres…). Ou encore le récit de quelques vies de saints, le chant de cantiques adaptés.

Un jeu de piste sur le thème des saints

Autre exemple : plusieurs familles se réunissent pour organiser, au cours de la semaine des vacances, un jeu de piste sur le thème des saints, avec parfois des “colles” assez subtiles ! Cela oblige les enfants à approfondir leurs connaissances sur leur saint patron et/ou sur ceux des églises d’alentour…

Cela stimule tout le monde, les parents pour la préparation, les enfants ensuite, réunis à plusieurs familles. Le tout se termine bien sûr, par un joyeux goûter dans l’une des familles.

Une visite chez les commerçants…

Des parents de jeunes enfants ont eu l’idée de les envoyer chez les commerçants du voisinage : “Demain, c’est la Toussaint, c’est la fête de tout le monde, alors on vient vous souhaiter une bonne fête”.

Ils apportaient avec eux quelques fleurs et un petit billet où était inscrite une phrase de la Sainte Ecriture, en relation si possible avec la joie du Ciel ou, du moins, une note spirituelle. Surprise… et joie de toutes les personnes visitées ! (Démarche exactement inverse de celle de Halloween) Et ces enfants, encore petits (4, 5 et 7 ans) ont appris ainsi le sens profond de la joie de la Toussaint.

Le “gâteau de la Toussaint”.

Toujours sur la paroisse, en lien avec les commerçants, s’est mise en place, depuis quelques années, une nouvelle “tradition” : le “gâteau de la Toussaint”. A ne pas manquer !