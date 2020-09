“Un livre pour tous les parents”

Le magazine de l’Eglise catholique en Alsace, Carrefours d’Alsace, , recommande J’élève mon enfant avec le Christ :

“Certes, la foi est un don de Dieu. Mais il revient aux parents de s’associer à lui dans un rôle de transmission. Ce « guide de l’éducation chrétienne » a pour but d’aider les parents dans cette tâche irremplaçable qui commence à la naissance de l’enfant et se poursuit jusqu’à ce qu’il ait quitté le nid familial. Élaboré par l’équipe de la revue Transmettre, composée de prêtres, de parents et de catéchistes, ce livre de référence, facile à consulter, expose clairement les fondamentaux de l’éducation chrétienne. Il regorge de conseils pratiques sur la formation religieuse, la vie de prière et la liturgie en famille, et propose également “•” des questions/réponses complètes sur les sacrements. Un livre à offrir à tous les (futurs) parents désireux de transmettre l’amour du Christ à leur(s) enfant(s). A.H.”