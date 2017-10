Un regard sur le bonheur qui nous attend

Pour novembre, Transmettre tourne nos regards vers la vie heureuse qui nous attend après notre mort, pourvu que nous suivions le Christ. Ce numéro peut être commandé en cliquant ici.

Au sommaire :

DOSSIER : Que savons-nous du Ciel ?

Commençant par la Toussaint, fête joyeuse suivie par la commémoration de tous les fidèles défunts, novembre est un mois qui nous invite à penser à ce qui nous attend après notre vie ici-bas.

L’Église, à travers l’enseignement des papes, la sagesse de ses saints et la réflexion de ses théologiens, a tenté d’imaginer la vie bienheureuse que nous espérons après notre mort et – pour beaucoup – après ce sas de purification qu’est le purgatoire. Il est regrettable qu’on en parle rarement dans la catéchèse ou la prédication, comme s’il était secondaire de savoir où nous allons ! Il est non seulement possible mais indispensable d’en parler, comme le montre le Dossier du mois.

LES SAINTS EVANGELISATEURS : Lazare, de Jérusalem à Marseille

Cette nouvelle rubrique de Francine Bay, auteur de nombreuses vies de saints, présente les figures souvent méconnues des saints qui évangélisèrent la Gaule.

CARNET DE PRIERES : Prier avec les béatitudes

Des prières colorées adaptées aux enfants.

VERTUS EDUCATIVES : La prudence, clé de la perfection

Première des vertus cardinales, la prudence n’est pas la vertu des timorés : elle est la qualité de ceux qui agissent droitement, comme il faut.

CATE MODE D’EMPLOI : Catéchiser avec… ou sans les parents

Qui sont les enfants qui nous sont confiés aujourd’hui au catéchisme ? Quel est l’investissement de leurs parents ? Quelle est la place de leurs grands-parents ?

LES GRANDES PRIERES : Le Je vous salue Marie

L’Ave Maria est avec le Notre Père la prière la plus récitée par les chrétiens.