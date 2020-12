Saint Noël 2020

Le Christ, le Fils de Dieu, apporte au monde obscur, froid et non racheté dans lequel il vient à naître, une nouvelle espérance et une nouvelle splendeur. Si l’homme se laisse toucher et illuminer par la splendeur de la vérité vivante qui est le Christ, il fera l’expérience d’une paix intérieure dans son cœur et sera lui-même bâtisseur de paix dans une société qui est tellement nostalgique de réconciliation et de rédemption.

Benoît XVI, 12 décembre 2008