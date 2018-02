Pour vivre la Semaine sainte et Pâques avec les enfants, Transmettre a réalisé un dossier numérique (PDF) qui peut être téléchargé immédiatement.

Il comprend une explication des différents jours de la Semaine sainte ainsi que des conseils pour la vivre avec les enfants et des réponses aux questions qu’ils se posent. Il comporte aussi un coloriage représentant le Triduum et un Chemin de croix illustré sous forme de petit carnet à monter et colorier.

Sommaire

COMPRENDRE LES TROIS JOURS SAINTS

Célébrer le Triduum

Le Jeudi saint

Le Vendredi saint

Le Samedi saint

La Veillée pascale

VIVRE LA SEMAINE SAINTE

La Semaine sainte avec les tout-petits

La Semaine sainte avec les enfants

QUESTIONS D’ENFANTS

La procession des Rameaux

Le bon larron

La Croix, arbre de vie

La discrétion de Dieu

A propos des cloches

La joie de Pâques

COLORIAGE

le Triduum.

CARNET DE PRIERES