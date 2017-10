Fêter les saints avec les enfants

A l’occasion de la Toussaint, voici le récit d’une expérience concrète pour fêter la Toussaint avec les enfants d’une école.

Chaque année, la directrice et les enseignantes d’une école de Montpellier mettent au point une activité spécifique afin de marquer chrétiennement la fête de la Toussaint. Les parents sont associés à ce projet et y répondent toujours favorablement : c’est avec enthousiasme que les mamans, mises à contribution, sortent machines à coudre, tissus et rubans, afin de confectionner les costumes. Chaque enfant doit en effet prendre l’habit de son saint patron.Une année, la fête de la Toussaint de l’école s’est tenue non pas dans les locaux scolaires, mais dans une maison de retraite. Les enfants se sont ainsi présentés non pas uniquement devant leurs mamans, mais aussi devant les personnes âgées, les personnes seules, les personnes les plus pauvres, leur apportant ainsi un moment de bonheur et de détente. Cett e fête eut lieu le dernier jour de classe avant la semaine de vacances ; dans le réfectoire de la maison de retraite, transformé pour la circonstance en salle commune, ce fut alors un long défilé émouvant, retraçant toute l’histoire de la chrétienté et l’histoire de France, à travers ses saints :

Les cinq Marie de l’école qui débutent le spectacle ; Sainte Marie, Reine de tous les Saints, est la Porte du Ciel, c’est elle qui mène les hommes au Christ et à la sainteté. A elle donc de conduire le troupeau de tous les Saints…

Puis viennent les prophètes, saint Joël et saint Jean Baptiste ; les prophètes, chacun à leur époque, annoncent l’Emmanuel et apportent l’Espérance.

Le Christ s’est fait chair, et il a habité parmi nous ; ce sont désormais les apôtres et les martyrs qui viennent témoigner sa mort et sa résurrection : saint Pierre, sainte Blandine, saint Côme, saint Alban, saint Valense, saint Laurent, sainte Pauline, sainte Flamine, sainte Camille, sainte Clémence, sainte Priscille…

A la suite des apôtres et des martyrs, l’Eglise poursuit sa mission ; forte de la promesse d’assistance du Christ, l’Eglise est Sainte. Elle est fidèlement conduite par les papes et les évêques, saint Grégoire, saint Arnaud, saint Charles, saint Stanislas, saint Rémi, saint Eloi.

Ce sont aussi les prêtres et les religieux qui construisent la chrétienté jour après jour, chacun selon sa propre vocation, comme saint Benoît, saint Guillaume, saint Vincent de Paul, saint Jean-Marie Vianney, saint François-Xavier, saint Bruno, saint Walter et saint Amaury.

Les religieuses jouent un rôle discret mais essentiel dans la chrétienté ; elles restent fidèles dans la foi, faisant monter leurs prières à partir de leur couvent, ou rayonnantes de charité dans les hospices et les écoles. Sainte Marine, bienheureuse Sibylle, sainte Philippine, sainte Alix et sainte Ségolène en sont des exemples.

La France devient fille aînée de l’Eglise également par l’action des rois et des reines ; saint Louis, sainte Constance et sainte Mathilde, autant dans leur vie privée que dans l’exercice de leurs responsabilités, réussissent à relier le Ciel à la terre…

Mais la France parfois est affaiblie par des guerres ou des divisions ; alors se lèvent l’humble paysan, le pauvre ouvrier, la simple mère de famille de France. Sainte Jeanne d’Arc n’est qu’une petite bergère de Lorraine lorsqu’elle reçoit sa mission du Ciel, et pourtant elle mène à bien sa mission en faisant sacrer le roi de France.

Ce dernier tableau avec nos trois Jeanne conclut admirablement ce défilé de sainteté : la devise de Jeanne a traversé les siècles jusqu’à nous, c’est elle qu’ont adoptée tous les saints et saintes de la chrétienté, c’est elle le fondement de la doctrine sociale de l’Eglise, c’est elle qui constitue le programme de vie du chrétien : « Dieu premier servi ! »A l’issue de ce petit spectacle déjà émouvant, les trois générations se regroupent alors dans une prière commune ; les enfants, les enseignantes et les mamans à genoux, les personnes âgées dans leur fauteuil, tous unissent leur voix dans une dizaine de chapelet et adressent leur prière confiante à Notre Dame.