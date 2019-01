Transmettre # 208 La confiance

Qui n’a entendu ou chanté : Mon Père, je m’abandonne à toi ? Ce cantique est tiré de la célèbre méditation du Bienheureux Charles de Foucauld que nous commentons dans ce numéro. Et comme l’explique l’abbé Rémi Veillon dans le dossier de ce mois, la confiance en Dieu est une attitude fondamentale du chrétien face à un Dieu qui nous a créés, qui nous a sauvés, qui marche à nos côtés et, plus encore, habite au centre de notre cœur. Dans les difficultés de chaque jour, dans les épreuves qui minent notre moral, dans la grisaille ou le chagrin, le Seigneur nous invite à nous abandonner, librement, et nous aurons la paix véritable que lui seul peut nous procurer.

Sommaire du numéro 208

DOSSIER

La confiance en Dieu

par l’abbé Rémi Veillon

LE TEMPS LITURGIQUE

La Présentation de Jésus au Temple

par Madeleine Russocka

LES SAINTS EVANGELISATEURS

Saint Paul-Serge, premier évêque de Narbonne

par Francine Bay

CARNET DE PRIERES

Mon petit carnet de confession

par Denis Sureau

VERTUS EN PRATIQUE

La miséricorde, fine fleur de la charité

par Madeleine Russocka

A LIRE, A VOIR, A FAIRE

CATE MODE D’EMPLOI

La catéchèse en 6e et 5e

par Catherine Culot

LES GRANDES PRIERES

La prière d’abandon de Charles de Foucauld

par Denis Sureau