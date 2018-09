Venez rencontrer l’équipe de Transmettre au Congrès Mission qui se tiendra du 28 au 30 septembre à Paris. Nous aurons un stand au Village des initiatives le samedi 29 septembre de 13 h à 21 h et le dimanche 30 septembre de 9 h à 14 h 30, au Collège Stanislas, 22 rue Notre Dame des champs, Paris 6e.

Le Congrès Mission est le grand salon national de l’évangélisation. Plus de 200 intervenants présenteront leurs initiatives et proposeront des clés concrètes pour être toujours plus missionnaire.