NOUVEAU : Découvrez les cahiers Transmettre, pour les parents et les catéchistes, avec le numéro 224, Petit catéchisme pour tous.

Transmettre évolue sous la forme de cahiers thématiques complets qui tiennent compte des attentes des lecteurs. Chaque cahier de 32 à 64 pages propose:

 Des enseignements catéchétiques parce qu’on ne peut transmettre que ce que l’on a reçu ! Le Credo, les sacrements, les commandements… Et pour mieux vivre les temps forts de l’année liturgique avec les enfants : l’Avent, Noël, le Carême, Pâques… Les cahiers approfondiront aussi les merveilles de notre Foi – Marie, les Dons du Saint-Esprit, la Miséricorde… Toujours avec des explications adaptées aux jeunes.

 Un cahier d’activités pour les enfants : des dessins à colorier pédagogiques ou des bricolages, des belles images à découper, des carnets de prières…

Feuilletez dès maintenant le cahier de rentrée, Transmettre # 224, le Petit catéchisme pour tous.

Profitez de l’Abonnement Découverte :

6 cahiers de 32 à 64 pages dont 1 album spécial été 2021

+ votre cadeau : le Grand poster de l’année liturgique

Et pour les équipes de catéchistes ou les groupes de parents :

seulement 35 € à partir de 5 abonnements souscrits ensemble

Transmettre

