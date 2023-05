Transmettre reprend le site Apprenez-nous à prier

Depuis plus de 30 années, grâce à son site appreneznousaprier.fr, lancé en 2003, Monique Berger – qui fut également à l’origine de Transmettre jusqu’à son transfert à Denis Sureau en 1998 – a permis à toute une génération de catéchistes et de parents soucieux de trouver des aides pour l’éducation chrétienne des enfants, de disposer d’une riche base documentaire entièrement gratuite : coloriages, vidéos, diaporamas, etc.

Aujourd’hui, Transmettre reprend le flambeau et propose un site entièrement rénové, pour une plus grande facilité d’utilisation. Il propose notamment, pour chaque dimanche et fête de l’année, un coloriage et un commentaire. Le calendrier liturgique est proposé dans les deux formes du rite romain : ordinaire, et traditionnelle.

Ce nouveau développement renforce la mission de Transmettre en tant qu’acteur important au service de l’évangélisation de la jeunesse.