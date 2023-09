Denis Sureau, directeur de Transmettre, est l’invité de l’émission Culture Club animée par Christophe Mory le jeudi 7 septembre à 11h03 (rediffusion à 17h30 et 20h45) sur Radio Notre Dame. Il présentera son dernier livre, Comprendre le Notre Père et les grandes prières chrétiennes, et les autres nouveautés.

L’émission peut être écoutée en cliquant sur ce lien et vue sur Youtube