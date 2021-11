Vivre Noël avec les enfants

Ce cahier complet présente la spiritualité de Noël et de l’Epiphanie à partir d’un commentaire suivi des textes de l’Evangile. Il répond aux questions fréquemment posées par les jeunes et donne des pistes concrètes pour bien vivre de temps de fête qui devrait être aussi un temps de recueillement. Il propose aussi des activités des outils originaux des bricolages et coloriages, un carnet de prières ainsi qu’une saynète à jouer avec les enfants.

Le joyeux temps de Noël nous plonge dans le stupéfiant mystère de l’Incarnation, celui du Créateur de tous les univers, de tous les mondes visibles et invisibles, qui se fait petit enfant, bébé d’une famille pauvre. Ce cahier propose d’approfondir les textes de l’évangile sur lesquels notre foi est fondée. Il propose aussi des outils pour bien vivre ce beau temps liturgique qui fascine tant nos enfants. Les festivités parfois fébriles ne doivent pas étouffer le recueillement et l’adoration qui devraient prévaloir devant l’Enfant-Dieu de la crèche. Mettons-nous à l’école de Marie et de Joseph, des bergers et des Mages !

COMPRENDRE NOËL

Dieu est devenu Dieu-avec-nous

Redécouvrir l’évangile de Noël

Méditons L’Épiphanie

CAHIER ENFANTS

Mon étoile de Noël [bricolage]

Ma crèche [bricolage]

Prières pour l’octave de Noël [carnet de prières]

Saynète à jouer pour Noël

Une crèche provençale [coloriage]

« Un enfant nous est né » [coloriage]

NOËL AVEC LES ENFANTS

Questions d’enfants sur Noël

Conseils pour un saint et joyeux Noël

Le signe merveilleux de la crèche

