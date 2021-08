Le bimensuel L’Homme Nouveau (août 2021) a aimé Au matin de la France chrétienne, de Francine Bay :

« II est temps de rendre justice à ces grands oubliés qui, dès les deux premiers siècles, et au risque de leur vie – car la plupart sont morts martyrs – ont foulé le sol de notre pays pour lui apporter la Bonne Nouvelle. » Mais qui sont ces « grands oubliés » ? Ils portent les noms, qui apparaissent dans l’Évangile, de Lazare, Marthe et Marie-Madeleine ; mais aussi ceux ce Maximîn, Sidoine, Trophime, Martial ou Amadour ; sans oublier les célèbres Denis, Geneviève ou Martin, Impossible de les citer tous ici ! Ces noms, on les retrouve d’abord en Provence et dans le sud de la France ; puis, grâce à eux, on peut suivre la progression de la foi dans notre pays, tels des grains de blé féconds semés à travers les diverses contrées.

Le livre de Francine Bay leur rend un vibrant hommage en racontant, de mnière très vivante, leur vie apostolique en Gaule dès le Ier siècle,. s’appuyant sur des citations, des témoignages, des études scientifiques, illustrés de photos en couleur. Pas moins d’une trentaine de saints figurent dans ce recueil passionnant qui exhume la vie d’hommes et de femmes témoins de l’amour de Dieu et qui ont si profondément marqué notre pays qu’ils lui ont donné ses fameuses racines chrétiennes que certains voudraient tant couper. Un très beau livre qui unit histoire et piété, facile à lire à partir de 12 ans, Marie Lacroix“