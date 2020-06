Une offre complète de catéchismes est proposée par Transmettre.

A l’heure où les équipes de catéchistes choisissent les supports pour la rentrée, pourquoi ne pas adopter nos parcours ?

Du baptême au catéchuménat adultes, Transmettre propose une gamme complète d’outils de formation religieuse.

Transmettre propose des catéchismes pour tous les âges de la vie :

Eveil à la foi et Catéchèse de 6 à 12 ans avec notamment le parcours A la rencontre de Dieu, qui connait un grand succès dans tous les diocèses. Avec l’imprimatur à usage catéchétique qui permet son utilisation dans tous les diocèses.

Formation des collégiens et des lycéens avec un parcours en 4 étapes. Rares sont les supports destinés aux adolescents. Ceux que nous proposons permettent

d’approfondir la connaissance du Christ (Jésus, mon Sauveur et mon Dieu, très utilisé en 6e), de l’Eglise (La Foi de l’Eglise), des sacrements (Des sacrements pour la vie) et de la morale (Vivre dans la foi).

Initiation à la Bible

Préparation aux sacrements

Prière au fil de l’année liturgique

Pour cette offre de complète de catéchismes, des conditions préférentielles sont proposées aux paroisses et aux écoles. Contactez-nous dès maintenant : contact@transmettre.fr

