En 2000, saint Jean Paul II a donné le nom de « Dimanche de la divine miséricorde » au premier dimanche après Pâques. Il suivait en cela la demande adressée par Jésus à sainte Marya Faustyna Kowalska, plus connue sous le nom de sainte Faustine (1905-1938). Suite aux messages du Christ à cette religieuse polonaise, relayés par l’enseignement de saint Jean Paul II, la miséricorde est un chemin de progrès spirituel qui part de la révélation de la Miséricorde divine et débouche sur la pratique des œuvres de miséricorde.

Ce cahier propose de redécouvrir toute la richesse spirituelle de l’enseignement de l’Église sur la miséricorde et d’aider les enfants à bien le vivre. Il propose de nombreuses actions concrètes avec un cahier central adapté aux jeunes qui comporte différentes activités : un quiz des saints de la miséricorde, une petite vie de sainte Faustine, un carnet de prières…

Au sommaire de Vivre la Miséricorde

COMPRENDRE LA MISÉRICORDE

Sa miséricorde est éternelle

Les mots de la miséricorde

Dieu riche en miséricorde

Dix bonnes raisons de pratiquer la miséricorde

CAHIER ENFANTS

Quiz des saints de la miséricorde [jeu]

Sainte Faustine, l’apôtre de la Miséricorde [vie de saint]

Prier la Miséricorde divine [carnet de prières]

VIVRE LA MISÉRICORDE

La miséricorde, moteur de la vie spirituelle

La miséricorde en famille

Transmettre

