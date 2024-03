Ce tout cahier a pour but d’aider parents et catéchistes à vivre la Semaine sainte avec les enfants.

La Semaine sainte est le sommet de l’année liturgique. Ce numéro explique le mystère de la Rédemption et donne des conseils pour bien vivre avec les enfants ces jours particuliers, spécialement le Dimanche des Rameaux et le Triduum pascal, du Jeudi au Samedi saint. C’est par la croix que nous allons vers la lumière : ad lucem per crucem. Le peuple chrétien est invité à suivre pas à pas le Seigneur dans les derniers jours de sa vie terrestre et à partager ses sentiments les plus intimes. Par le chemin escarpé et parfois difficile du carême, voici que parvenons à la Semaine sainte, que les Orientaux nomment Grande semaine parce qu’elle s’achève avec le Grand dimanche de Pâques dont la lumière irradie notre vie.

Sommaire de Vivre la Semaine sainte

Au cœur de la Passion

Le serviteur souffrant

Il a souffert sous Ponce Pilate

Cahier enfants

Célébrons le Triduum pascal [Coloriage]

Avec Jésus sur le chemin du Ciel [Coloriage]

Mon chemin de Croix [Carnet de prières]

Mon Chapelet pour la Passion et la Résurrection [Carnet de prières]

Vivre le Triduum avec les enfants

L’éducation chrétienne par la liturgie

Le Dimanche des Rameaux

Le Jeudi saint

Le Vendredi saint

Le Samedi saint

Les auteurs

Vivre la Semaine sainte avec les enfants a été préparé par l’équipe de Transmettre : les abbés Pierre Rineau et Rémi Veillon avec Catherine Pierson, Caroline Gouyon, Madeleine Russocka, Caroline de Fouquières, Caroline Gourlet et Anne-Noëlle Lesecq, catéchistes et mères de famille. Denis Sureau a assuré la coordination générale.

Transmettre

