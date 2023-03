Vivre le temps pascal

Pâques est le sommet de l’année liturgique. Pourtant, pour la plupart des enfants, la fête qui parle le plus à leur cœur est sans conteste Noël. Les raisons humaines de cette préférence sont évidentes : les cadeaux, le sapin, les chants et tout le reste contribuent à en faire un moment magique. Par ailleurs, les adultes sont davantage attentifs au Carême – en témoignent les multiples propositions spirituelles pour vivre ce temps saintement – qu’au temps pascal. Pourtant, puisque Pâques est la plus grande fête des chrétiens, les semaines qui le prolongent jusqu’à la Pentecôte méritent de retrouver toute leur place dans notre cheminement spirituel. C’est l’objectif de ce cahier d’y contribuer. Vivons en ressuscités !

Pour en savoir plus

Sommaire

COMPRENDRE LE TEMPS PASCAL

Une vie nouvelle avec le Christ

Le temps pascal, temps de la foi

Les apparitions du Christ ressuscité

CAHIIER ENFANTS

Carte des apparitions de Jésus ressuscité (coloriage)

La crèche de Pâques (bricolage)

Les apparitions du Christ ressuscité (carnet de prières et de coloriage)

Chants pour le temps pascal (carnet de chants)

LE TEMPS PASCAL AVEC LES ENFANTS

À la découverte de la Veillée pascale

Comment parler de la Résurrection aux enfants

Fêter le temps pascal en famille