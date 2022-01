Vivre les paraboles avec les enfants est un numéro spécial de Transmettre.

Pourquoi Jésus parlait-il en paraboles ? Parce que l’utilisation de « comparaisons » et de petits récits permet de faire découvrir des vérités essentielles en suscitant la curiosité, et ainsi d’avancer sur un chemin de foi.

Aimant beaucoup les histoires, les enfants écoutent volontiers les paraboles. Elles sont riches de détails de la vie quotidienne – le pain, la moisson, le sel, les repas… –, faciles à mémoriser, avec des personnages parfois surprenants. En commentant onze d’entre elles, l’objectif poursuivi par Caroline Gourlet n’est pas d’offrir un commentaire exégétique savant, mais de tirer quelques leçons simples et pratiques pouvant être comprises par de jeunes enfants.

Chaque parabole est accompagnée d’un dessin à colorier servant d’appui à l’explication proposée.

“La parabole, du grec parabolé, est une comparaison utilisée dans un récit en vue de donner un enseignement. Jésus a beaucoup parlé aux foules en paraboles. Aux Apôtres qui s’en étonnaient, Jésus répondit qu’il leur avait été donné à eux de connaître les mystères du Royaume des Cieux tandis qu’à ces gens-là cela n’est pas donné. Nous avons besoin des paraboles pour mieux comprendre les vérités de la foi. C’est aussi vrai dans la vie quotidienne : nous avons recours à des comparaisons pour expliquer l’essentiel parfois abstrait. Telle était mon intention en commentant onze paraboles.”

Caroline Gourlet

Sommaire de Vivre les paraboles avec les enfants

Vers le mystère de Dieu

Pourquoi Jésus parlait-il en paraboles ?

La maison bâtie sur le roc

L’ami opportun

Le mauvais riche et le pauvre Lazare

Les invités à la noce

Le trésor et la perle

Les deux fils

Le figuier stérile

Les talents

Le semeur

Les invités au festin

La brebis perdue